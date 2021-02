“Striscia” ridicolizza il Pd e la sinistra: «Ecco che dicevano quando parlavano di Draghi» (video)

Mario Draghi ha ricevuto l’incarico di formare un nuovo governo. E Striscia la Notizia ha subito pubblicato un video che raccoglie alcune delle frasi celebri sull’ex presidente della Bce. Il suo nome è comparso nei retroscena della stampa come possibile alternativa a Giuseppe Conte. Da mesi la figura di Mario Draghi rimbalzava nel totopremier ogni volta che il clima tra le forze di maggioranza si scaldava e andava in tilt. Ora Draghi è già all’opera. Ma per alcuni esponenti della sinistra era una strada impercorribile.

Striscia e l’incarico a Draghi

Il tweet parte con la scritta: «Non è andata proprio così!». Il video intitolato “Le ultime parole famose”, inizia con Myrta Merlino che rivolge una domanda durante una puntata de L’aria che tira. «Lei auspicherebbe un maggior impegno di Draghi nella politica italiana?». Il primo a rispondere è Romano Prodi: «Draghi non accetterà mai». A seguire c’è il parere di Andrea Orlando del Pd: «Non lo vedo un governo Draghi, non credo che sia possibile». Poi a seguire c’è l’intervento di Carlo De Benedetti, editore di Domani: «Non ho mai creduto neanche per un istante che Draghi fosse un’ipotesi di presidente del Consiglio. Conoscendolo bene l’ho sempre escluso nel modo più categorico». Il video si chiude con Mario Draghi che parla al termine dell’incontro al Quirinale. «Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare conferendomi l’incarico per la formazione del nuovo governo».

I commenti del web

Il web si scatena. E c’è chi in risposta a Striscia scrive: «Ma Travaglio non lo mandate in onda?». E poi ripubblica un video comparso sulla pagina Avanti Renzi. Il video riprende Marco Travaglio quando diceva la sua sul possibile governo Draghi.