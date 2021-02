Sanremo, la moglie di Amadeus condurrà il PrimaFestival. “L’ha voluta lo sponsor”

Da inviata de La Vita in Diretta a conduttrice del PrimaFestival. In questo secondo Sanremo targato Amadeus, aumenta lo spazio per Giovanna Civitillo, che del popolare conduttore e direttore artistico è la moglie. La “signora Amadues” sarà, infatti, la padrona di casa del programma che, in onda al 27 febbraio al 6 marzo, introdurrà il Festival. Sarà affiancata da Giovanni Vernia e Valeria Graci.

Il no a “La Vita in Diretta”

A far trapelare la notizia è stato il sito davidemaggio.it, sempre molto informato sulle cose televisive. L’articolo ricorda che Civitillo quest’anno ha “rinunciato al ruolo di inviata de La Vita in Diretta, lasciando il posto alle ‘titolari’ Rosanna Cacio e Raffaella Longobardi“. Una scelta che sarebbe stata dettata dal fatto che, comunque, a causa dei protocolli anti-Covid, le inviate non potranno trasferirsi a Sanremo.

La moglie di Amadeus “voluta dallo sponsor”

Dopo la rinuncia a La Vita in Diretta, ricorda ancora davidemaggio.it, la moglie di Amadeus sembrava destinata a rimanere dietro le quinte. Invece, a sorpresa, per Giovanna Civitillo si è aperto un ampio spazio sul palco, che sarebbe stato sollecitato dallo sponsor Suzuki. “Ha fortemente voluto la First Lady del Festival al timone di PrimaFestival”, spiega nel suo articolo davidemaggio.it.