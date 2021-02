Ritrovati i due bulldog di Lady Gaga: nell’era della pandemia, i media ci propinano queste “buone” notizie

Il pianeta è salvo. I bulldog francesi di Lady Gaga sono stati ritrovati sani e salvi. Tutti a tirare un sospiro di sollievo. Due giorni dopo essere stati rubati sotto la minaccia delle armi a Los Angeles. Koji e Gustav , così si chiamano, sono stati consegnati a una stazione di polizia di Los Angeles venerdì sera da una donna. Che sembra essere “estranea e non associata” alla rapina a mano armata.

Ritrovati i cani di Lady Gaga rubati a Los Angeles

“Posso confermare che i cani sono stati localizzati e sono al sicuro”, ha confermato il capitano Jonathan Tippet, citato dai media americani. La notizia è rimbalzata sulla stampa di mezzo mondo. Social e giornali hanno dato grande spazio alla disavventura, parlando meno del dog sitter Ryan Fischer, rimasto ferito mentre lottava con i ladri. Ora le sue condizioni sarebbero stabili, almeno secondo la polizia. I rapinatori sono fuggiti con due dei tre cani della star: i bulldog francesi Koji e Gustav.

Di fronte all’emergenza pandemia, con il massimo rispetto per gli animali e l’affetto e la cura che qualsiasi padrone riversa sui propri cuccioli (non solo le grandi star internazionali), forse, i media hanno un po’ esagerato. Diffondendo la notizia a spron battuto come se si trattasse di una vicenda di portata mondiale.

Stabili le condizioni del dog sitter. La ricompensa di 500mila dollari

La star aveva offerto una cifre stella (500mila dollari) di ricompensa a chiunque le avesse riportato indietro due dei suoi bulldog francesi. Rubati, come è noto, da un uomo armato che ha sparato al dog sitter con una pistola semiautomatica. Il terzo bulldog, Miss Asia, era riuscita a fuggire ed era stata successivamente ritrovato dalle forze dell’ordine. Il custode stava camminando con i tre cani di lady Gaga. In un video si vede una berlina bianca avvicinarglisi e due uomini saltare giù dal mezzo. Iniziano a lottare con il dog sitter. Finché uno dei due ladri, a un certo punto, tira fuori una pistola e spara un colpo. Prima di scappare con due bulldog.

La popolare cantante americana è attualmente a Roma per le riprese del nuovo film di Ridley Scott, Gucci. Mentre i suoi amati cani, Koji e Gustav, sono rimasti ad Hollywood, accuditi da Ryan Fischer.