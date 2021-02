Rampelli: «Il Parlamento va liberato dagli asini. Non può governare chi ha fatto precipitare il Pil»

Fabio Rampelli dà un’occhiata sconfortato agli ultimi dati sul Pil. Chi ha portato l’Italia alla deriva non può neanche candidarsi a guidare la ripresa. Almeno non dovrebbe. Ma in Italia succede anche questo . E sta succedendo.

Rampelli: il calo del Pil dimostra il fallimento del governo Conte

«I dati Eurostat sul Pil 2020 certificano il fallimento delle politiche economiche del governo Conte. Alla faccia di chi ancora si ostina a salvarlo, insieme a un Parlamento composto da centinaia di ‘asini’, osserva il vicepresidente della Camera. “Entrati (gli asini, ndr) grazie al Movimento 5Stelle, che rende la legislatura incompatibile con le necessità di efficienza e velocità imposte dall’emergenza».

Gli asini 5Stelle ancora si aggrappano a Conte

L’assistenzialismo non può essere la soluzione: serve incentivare il lavoro, le imprese, le partite Iva e gli autonomi – spiega il parlamentare di Fratelli d’Italia. Cioè chi produce ricchezza. «I ristori altro non hanno totalizzato invece una recessione pari a -8.33%. Non è retorica o facile propaganda. Nel 2020 vediamo l’Irlanda aumentare il suo Pil con un +3.2% e 18 paesi europei che hanno contenuto i danni rimanendo sotto il 6% di calo».

Le elezioni sono l’unica soluzione per un esecutivo serio