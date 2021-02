Littizzetto scatenata: umilia Di Maio e mostra una sua foto in “atteggiamenti molto focosi”

Littizzetto e le differenze tra politici e tecnici

Per la comica tecnici e politici si distinguono per come lavorano, come salutano e come portano la mascherina. «Di natura schiva e riservata il tecnico è un essere mansueto che vive in zone disabitate come le università e le librerie. Proprio come la bufaga, piccolo uccellino che vive pulendo il corno del rinoceronte, il tecnico ha un rapporto simbiotico con un predatore: il politico. A cui per anni pulisce non il becco ma i disegni di legge. È solo grazie al tecnico che lavora nell’ombra che i disegni di legge assumono la forma conosciamo…».

Come saluta il tecnico…

La sua tesi è infatti suffragata da alcune foto che lasciano ben poco spazio all’immaginazione. Una dopo l’altra si vedono foto di Mario Draghi accostate a momenti di vita di Vincenzo De Luca, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Matteo Renzi. E aggiunge: «Per prima cosa il tecnico saluta così con tutte e cinque le dita». E si vede la foto di Draghi. «Il tecnico sa indossare bene la mascherina , il politico tribola un po’ di più…».

Littizzetto: «E veniamo all’amore…»

Poi la Littizzetto passa alla vita privata: «E veniamo all’amore – prosegue la comica – In generale, il rapporto con l’altro sesso del tecnico è distaccato, quasi spaventato. Lo stesso non si può dire del politico che spesso nelle fasi d’amore si mostra in pubblico in rituali di accoppiamento decisamente focosi». Alle spalle si vede la foto di Luigi Di Maio con la compagna al parco. Al nuovo premier la comica aveva dedicato un intero monologo anche nella puntata precedente.