L’immunologa Viola lancia l’allarme: «Non abbiamo vaccini per i bambini e gli adolescenti»

L’immunologa Antonella Viola lancia l’allarme sui bambini e gli adolescenti. Ospite di Buongiorno su Sky Tg24, l’esperta ha presentato un quadro allarmante dell’andamento epidemico soprattutto perché al momento non esistono vaccini adeguati per i bambini e i ragazzi fino a 16 anni. «In Inghilterra e in Israele si è visto un aumento dei contagi nei bambini. Se il virus è più contagioso, è ovvio che anche i bambini che finora erano stati protetti possono essere a rischio», ha spiegato Antonella Viola. L’immunologa ha puntualizzato: «Sono preoccupata, perché non abbiamo vaccini per i bambini e fino ai 16 anni non possiamo proteggerli».

L’immunologa Viola sugli anticorpi monoclonali

Nel suo intervento, Antonella Viola è intervenuta anche sulla questione degli anticorpi monoclonali sui quali in questi giorni si è aperto un ampio dibattito: «Sono un farmaco ancora da sperimentare. Dovrebbero essere utilizzati in trial clinici, randomizzati e controllati. Non sappiamo se effettivamente siano efficaci». E poi ancora: «Non è la via per la salvezza e non lo può essere, perché funziona per prevenire i casi gravi – ha aggiunto l’esperta – Non possiamo usare un farmaco così costoso e difficile da utilizzare su tutte le persone che si ammalano. Bisogna fare ricerca per capire quali sono i soggetti che possono davvero beneficiare di questa terapia e poi usarla in maniera mirata. Non è ancora il momento di usarli come terapia».

«Draghi? Se serve una mano…»

Quanto alla possibilità di entrare nella squadra di governo di Mario Draghi, Antonella Viola diplomaticamente non si esprime: «Su questo non mi esprimo. Ho i miei progetti su cui sto lavorando, poi se ci fosse da dare una mano potrei darla. In che forma e in modo è tutto da valutare. Certamente questo è un momento delicato, in cui tutte le persone che possono dare il proprio contributo penso siano ben liete di farlo».