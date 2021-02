Iva Zanicchi: “Ammiro la Meloni, l’unica donna coraggiosa. Draghi? È dura riunire un’accozzaglia”

Iva Zanicchi fuori dal coro. Interpellata dall’Adnkronos sulla crisi di governo e l’esecutivo che verrà nome Draghi, con la schiettezza che contraddistingue le sue dichiarazioni, asserisce: «Ammiro molto la Meloni, è una donna coerente e molto coraggiosa. E a differenza degli altri che iniziano ad inchinarsi e a baciare il c..o, lei è rimasta ferma sulla sua posizione».

a coerenza in politica paga, anche se – come dimostrano le ultime indiscrezioni su parlamentari 5S in particolare, ma non solo – sembra diventata ormai una merce rara. E mentre molti deputati e senatori di centrosinistra, in ordine sparso, escono dalle righe delle indicazioni di partito, pronti a salire sul carro del vincitore di turno pur di non restare a piedi e a mani vuote, la Zanicchi sottolinea: «Anche io sono dell’idea che bisogna dare voce al popolo. In questo momento la cosa più naturale sarebbe quella di andare alle elezioni perché altri paesi, come ad esempio il Portogallo, anche con il Coronavirus, sono andati a votare». Un argomento, come noto, rilanciato a più riprese per l’appunto da Giorgia Meloni e dal centrodestra. Per questo, nella sua conversazione con l’Adnkronos Iva Zanicchi ribadisce il suo punto di vista sulla posizione che dovrebbe avere il centrodestra.