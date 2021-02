Il senatore Pd come “le bimbe di Conte”: si fa un selfie con Draghi e lo sfoggia sui social

Immortalato in un selfie, come un “Giuseppi” qualsiasi: anche Mario Draghi, che notoriamente non ha profili su Facebook, Twitter, Instagram & co, si è dovuto piegare alla più social delle pratiche. A incastrarlo è stato il senatore Pd Andrea Ferrazzi, che prontamente ha postato il prezioso cimelio sui suoi account.

Il senatore Pd si fa il selfie con Draghi

«Convincente il discorso di Draghi in Senato: europeismo, atlantismo, transizione ecologica. Chiaro, sintetico e preciso. Lo appoggerò con determinazione», ha scritto l’esponente del Pd a corredo della foto. Il post ha ricevuto 4 like in due ore su Twitter e 3 commenti su Facebook. Insomma, non è stato esattamente un successone.

Parlamentari di maggioranza is the new “bimbe di Conte”?

Ma tant’è, Ferrazzi ha sfoggiato orgoglioso il selfie con Draghi, un po’ come “le bimbe di Conte“ facevano con l’ex presidente del Consiglio. E, infatti, nella foto, nonostante la mascherina, il senatore Pd appare piuttosto compiaciuto, mentre Draghi sfoggia un’espressione enigmatica, a metà tra il soddisfatto e il “che tocca fa’ per campà”.