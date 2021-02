Il centrodestra unito batte il centrosinistra anche con Conte in campo. L’ultimo sondaggio

Centrodestra avanti in caso di voto, anche con la discesa in campo dell’ex premier Giuseppe Conte. È quanto emerge dal sondaggio sulle intenzioni di voto realizzato dopo il voto di fiducia del Senato a Mario Draghi per la trasmissione di Porta a Porta, realizzato da Antonio Noto di “Noto Sondaggi”.

Noto ha testato due scenari di voto: la situazione attuale e lo scenario politico in cui Conte fosse a capo del partito dei 5Stelle. L’attuale area di governo che mette insieme Lega, M5S, Pd, FI, Cambiamo, Leu, Noi con l’Italia e +Europa avrebbe un consenso che supera il 70% (70 con i partiti attuali e 73% con l’ingresso sulla scena politica di Conte alla guida dei 5Stelle).

Noto Sondaggi, il centrodestra batte il centrosinistra

Se si confrontano le due tradizionali aree politiche centrodestra e centrosinistra, nell’ipotesi attuale il centrodestra (Lega – FdI – FI – Cambiamo e Noi) distacca l’area di centrosinistra (M5S – Pd e Leu) con il 51% contro il 35%. Nella ipotesi in cui Conte fosse alla guida dei 5Stelle il divario fra centrodestra e centrosinistra si ridurrebbe al 50% contro il 39%.

Sondaggio, la Lega primo partito

La Lega di Salvini continua ad essere, nelle intenzioni di voto, il primo partito italiano; nelle due ipotesi testate avrebbe il 24.5% senza la discesa in campo di Conte e il 24% nel caso contrario. Il M5S, secondo il campione di Noto Sondaggi, avrebbe oggi il 14.5% ma se Conte guidasse il Movimento voluto da Grillo, toccherebbe quota 22%. Il Pd oggi otterrebbe 19.% ma nel caso in cui i 5Stelle fossero guidati da Conte, perderebbe 3 punti percentuali scendendo al 16%.

Fratelli d’Italia al 16.5%

Il partito di Giorgia Meloni Fratelli d’Italia è, per Noto, stabile al 16.5%. Forza Italia oscilla tra 6.5 e 6% con il dato più basso, nell’ipotesi in cui Conte fosse guida dei 5Stelle. Italia Viva di Renzi, non subisce variazioni con la discesa in campo di Conte con i 5Stelle e risulta stabile al 3.5%. Azione di Carlo Calenda tra il 3.5 e il 3%.