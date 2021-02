Guido Bertolaso guiderà la campagna vaccinale di massa in Lombardia. Domani l’ufficialità (video)

Guido Bertolaso sarà il coordinatore della campagna vaccinale di massa in Lombardia, quella che dovrebbe partire da marzo. Bertolaso è già a Milano, ha incontrato i vertici della Regione Lombardia e domani, si apprende, dovrebbe esserci una conferenza stampa a metà giornata per annunciare tutto.

Moratti e Fontana puntano sull’ex responsabile della Protezione civile

“Si vede la marcia nuova che ha innestato la Regione Lombardia dall’inizio dell’anno: ha il numero più alto di vaccinazioni. Abbiamo preparato le strutture, fatto anche gli accordi con le farmacie in Lombardia ma se governo non manda medici e vaccini promessi rischiamo di arenarci”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a ‘Buongiorno Lombardia’ su Telelombardia.

“Regione Lombardia – ha osservato Salvini – giustamente ha chiamato Bertolaso per dare una mano perché c’è il piano vaccinale fermo”. Poi, parlando della pandemia, ha sottolineato: “Che ci sia stato accanimento nei confronti dei lombardi, di alcuni sindaci e ospedali, mi sembra evidente. Ci sono fascicoli di inchiesta aperti sugli ospedali lodigiani ma penso che in quelle notti drammatiche medici e dirigenti abbiano fatto quello che potevano fare”.

Bertolaso è un professionista dell’emergenza

La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in accordo con il presidente Attilio Fontana, ha anticipato alcuni giorni fa il programma. Ha annunciato infatti di avere contattato Guido Bertolaso “per sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di vaccinazione di massa anti-Covid per l’intera popolazione lombarda. Piano che dovrà far seguito alla prima fase delle somministrazioni riservata a medici, operatori sanitari e non sanitari e agli ospiti Rsa”. Lo comunica la Regione Lombardia. “Con il dottor Guido Bertolaso – lasciavano trapelare dalla Regione – si è concordato di approfondire il confronto sulla possibilità di avviare una collaborazione in tal senso nei prossimi giorni”.

Collaborazione che diventerà quindi ufficiale nelle prossime ore. Nel corso dell’emergenza Covid, Bertolaso ha seguito sia la Lombardia con la realizzazione dell’ospedale alla Fiera di Milano che la struttura a Civitanova Marche.