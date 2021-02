Giulio Tarro: «Finitela di seminare terrore». E parla di varianti Covid, vaccino e mascherine

Cosa ne pensa del fatto che si stia parlando di obbligatorietà del vaccino quando, nel nostro Paese, le dosi per vaccinare in massa la popolazione potrebbero essere disponibili non prima del 2022? «Reputo non corretto procedere verso l’obbligatorietà del vaccino». risponde Tarro. «Il vaccino, soprattutto in questo caso, deve essere una scelta discrezionale. Per il Covid-19 prima di inneggiare al vaccino, sarebbe il caso di valutare attentamente il rapporto tra rischi e benefici. Benefici che, per quanto riguarda i cosiddetti vaccini anti-Covid non si capisce quali siano, considerando che, così come dichiarato, addirittura, dal capo del dipartimento medico di Moderna, il dottor Tal Zaks, una persona vaccinata continuerebbe ad infettare gli altri. Tra l’altro – prendendo per buone le stime di aziende come la Pfizer e Moderna – questi vaccini garantirebbero, una immunità al massimo per due anni. Questo significa che non ci eviterebbero nemmeno il lockdown e che dovrebbero essere somministrati per sempre a tutta la popolazione».