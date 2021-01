Tarro: «Il vaccino Pfizer si è trasformato nel viagra dei vaccini». E poi cita lo scienziato Peter Doshi

Tarro torna a parlare dei vaccini con alcuni post pubblicati sulla sua pagina Facebook. Nel primo parla del vaccino Pfizer. «Il vaccino basato su una molecola di Rna studiato in Germania e prodotto dalla Il professor Giuliotorna a parlare dei vaccini con alcuni post pubblicati sulla sua pagina Facebook. Nel primo parla del vaccino Pfizer. «Il vaccino basato su una molecola di Rna studiato in Germania e prodotto dalla Pfizer (seconda tra le Big Pharma mondiali) si è trasformato nel “viagra” dei vaccini!». Tarro cita lo scienziato Peter Doshi Poi ancora un altro post. «Il dottor Peter Doshi, scienziato dell’Università del Maryland, il 4 gennaio 2021 ha pubblicato sul British Medical Journal, come anche riportato dal New York Times, uno studio sui vaccini della Pfizer e Moderna. Che tra l’altro riporta l’efficacia dal 19 al 29% e non al 95% come da loro affermato. Insomma, persino sull’efficacia sono stati avanzati dubbi. Ma il problema più grande – a mio avviso – riguarda la sicurezza di questi “vaccini”». I dubbi sui vaccini

Il virologo e primario dell’ospedale Cotugno di Napoli prosegue il suo ragionamento e in un altro post scrive: «Faccio mio questo pensiero del P rof Paolo Becchi : se hai patologie pregresse e muori dopo con Covid sei morto per il Covid. Se hai patologie pregresse e muori dopo il vaccino Pfizer sei morto per le patologie pregresse. Logico, no?». Le reazioni del web

Tanti i commenti ai post del professor Giulio Tarro. Scrive un utente: «Prof come sempre onesto e competentissimo fino in fondo. Alla faccia dei pseufovirologi che pensano solo ai soldi a discapito della salute». E un altro: «Il problema non è tanto questo ma come mai solo la Norvegia ha comunicato i dati della morte di 29 anziani post vaccino Pfizer e delle successive autopsie e inoltre perché in tv nessuno faccia menzione di tale notizia. Io capisco che non si voglia allarmare la gente pero noi paghiamo il canone e vogliamo esser e informati correttamente soprattutto su questioni così fondamentali e non essere trattati come dei minus habens da indottrinare e manipolare».