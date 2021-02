“Fiero di Giorgia”. Il compagno della Meloni replica alle offese del professor Gozzini (video)

Anche il compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, solitamente molto discreto, scende in campo per difendere la leader di Fdi dopo le offese del professor Giovanni Gozzini. “Per coloro che non lo sapessero io sono il compagno di Giorgia Meloni e Giorgia Meloni è anche la madre di mia figlia. Io sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita – ha detto Giambruno, giornalista di TgCom24, parlando in diretta (video) – Non mi permetto di commentare le parole del professore perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziati determinati termini. Mi permetto di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita. Io mi auguro, professore, ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi

Il video della replica alle offese del professor Gozzini ripreso su Twitter