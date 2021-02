Feltri impallina Draghi: «Ridicolo, altro che Dio. Squadra di serie C e poi criticano la Meloni…»

Vittorio Feltri ha commentato con toni critici su Twitter il nuovo governo Draghi.«Tocchiamoci: sta per arrivare il governo dei migliori. Che Dio ci protegga». E poi. «E lo chiamano governo dei migliori. Draghi ridicolo, altro che Dio. Vergogna». «Ci voleva un fenomeno come Draghi per mettere insieme una squadra di Serie C». «Mi sa che Draghi con questo governo non salirà al colle ma andrà al mare». E ancora: «Poi criticano la Meloni perché se ne sta fuori da questo casino».

Feltri contro Di Maio: «Esperto di lingue straniere e di congiuntivi»

Feltri poi scorre la lista dei ministri e attacca: «Speranza rimane ministro della Sanità. Ha vinto il Covid». Scatenato poi impallina Luigi Di Maio: «Rimane agli Esteri perché esperto di lingue straniere e di congiuntivi italiani. Complimenti a Draghi, più leccato di un gelato e peggiore di Conte». Il direttore riprende poi un titolo di Dagospia, e ne sposa il contenuto: «Ha ragione Dagospia: questo è il governo del Bagaglino. Draghi vada in mona con la benedizione di Dio», scrive ancora Vittorio Feltri. Che poi aggiunge in un altro tweet: «La ministra Lamorgese apre i porti ai migranti affetti da Covid e se ne fotte dei due senzatetto morti a Torino. E la chiamano buonista». Per poi concludere: «L’unico ministro di alto profilo è Brunetta».

Valanga di commenti

Valanga di commenti ai tweet di Feltri. Scrive un utente: «La via maestra era e sarà sempre il voto». E un altro aggiunge: «D’altronde l’ “alto profilo” mi sembra difficile da raggiungerlo con questi elementi…». Un utente aggiunge: «Io sono già contenta di non vedere più Conte, Gualtieri Azzolina… Poi speriamo». Un altro utente attacca Speranza: «Con le p***e a terra vado a farmi un giro a comperare la focaccia. Liguria torna in arancione e il brillante Speranza penalizza i guadagni di San Valentino». C’è poi chi osserva che il governo avrà vita breve: «Dico da giorni che non arriverà a Pasqua… i cinquestelle sono orientati ad uscire..ma chi gliel’ha fatto fare a Draghi?».