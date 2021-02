Dopo la Pausini anche Aragozzini querela Alda D’Eusanio. La giornalista: “Parleranno gli avvocati”

“Ho dato mandato al mio avvocato Elisabetta Calvario e al suo studio di adire le vie legali, sia civilmente sia penalmente contro Alda D’Eusanio per il danno enorme che mi ha provocato”. C0sì Adriano Aragozzini dopo Laura Pausini ricorre agli avvocati dopo le accuse che la stessa D’Eusanio ha lanciato all’ex patron del Festival di Sanremo nel corso del programma Grande Fratello Vip. La giornalista, infatti, ha sostenuto che Aragozzini avrebbe “distrutto” Mia Martini.

Le illazioni su Mia Martini e Aragozzini

”Di fronte a quello che stanno facendo preferisco restare in silenzio. Il mio silenzio parla per tutto. Se devono parlare, parleranno gli avvocati. Io intanto resto nel mio amato silenzio”. Così Alda D’Eusanio all’Adnkronos sulle querele ricevute prima da Laura Pausini e dal suo compagno Paolo Carta per ”le gravissime affermazioni pronunciate (dalla D’Eusanio, ndr) al Gf Vip”’, si legge nella querela e ora dall’ex patron del Festival di Sanremo Adriano Aragozzini. Durante una conversazione all’interno della Casa la D’Eusanio aveva accusato Aragozzini di essere stato l’origine delle dicerie che rovinarono una buona parte della vita e della carriera di Mia Martini.

Sabato sera l’espulsione immediata dalla casa del Gf Vip

Sabato sera, Endemol Shine Italy, aveva annunciato l’espulsione immediata della giornalista televisiva dal Gf Vip. Endemol “si scusa e si dissocia completamente dalle affermazioni pronunciate dalla signora Alda D’Eusanio nella Casa di Grande Fratello Vip in merito alla vita privata di Laura Pausini, affermazioni che hanno violato il regolamento del programma e delle quali sarà chiamata a rispondere personalmente”.

La nota di Laura Pausini contro Alda D’Eusanio

“Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”. Così Laura Pausini e Paolo Carta in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della cantante in cui si informa anche che “l’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP su Laura Pausini e Paolo Carta”.

Che cosa ha detto Alda D’Eusanio nella casa del Grande Fratello Vip

A microfoni accesi, dalla Casa del Grande Fratello Vip la concorrente Alda D’Eusanio ha fatto pesanti illazioni sul conto di Paolo Carta, compagno di Laura Pausini e padre di sua figlia Paola. “Questa c’ha uno che la mena – ha detto D’Eusanio mentre nella casa veniva diffuda una canzone della Pausini – la crocchia in una maniera…Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”, ha aggiunto D’Eusanio. Interrotta subito da Samantha De Grenet che ha esclamato: “Ma si amano alla follia!”, prima che la regia smettesse di riprendere la scena.