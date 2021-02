Dal premier siluro alle quote rosa, il pd fa finta di niente. Il tweet di Zangrillo punge le femministe

“Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di #QuoteRosa richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi”. Questo è un passaggio che Mario Draghi ha dedicato alla questione femminile.

Doccia fredda sul dibattito interno al Pd

Vi possono essere molti sotto-testi da decifrare: innanzitutto l’osservazione del premier è una doccia fredda nei confronti delle tante donne del Pd e dell’area di sinistra che si sono lamentate della mancanza di ministre indicate da Zingaretti. Draghi ha dunque ribadito un concetto che la destra, da sempre allergica al discorso delle quote rosa, ha sempre sottolineato e cioè che valorizzare le donne non è una questione di numeri.

Zingaretti e le donne dem fanno finta di niente

Ma il siluro contro le quote rosa ha un valore politico ulteriore nel momento in cui da giorni si è determinato un noiosissimo dibattito sulle donne trascurate, con le esponenti dem adiratissime con Nicola Zingaretti e lo stesso Zingaretti a tentare di porre rimedio alla diatriba promettendo di distribuire posti da sottosegretario alle donne.

Un tema che Draghi ritiene appunto superato. E dunque fa capire che non si presterà a placare le ire delle donne del Pd concedendo loro nomine che a suo avviso non servono a risolvere il problema del divario di genere.

Il passaggio sulle quote rosa poco commentato

Un passaggio, questo del discorso di Draghi, che in poche e in pochi hanno commentato, preferendo elogiare altri punti del suo intervento. Proprio le donne del Pd, tra l’altro, lo hanno applaudito convintamente sorvolando su quell’attacco, pur così chiaro ed esplicito, alle quote. E anche Zingaretti fa finta di niente.

Il tweet di Alberto Zangrillo

Così a rilanciarlo è stato Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione al San Raffaele, protagonista di accesi dibattiti sul Covid e la seconda ondata, che ci ha tenuto a manifestare il suo anti-femminismo riportando in un post su twitter la frase del premier sulle quote rosa con un commento che fa trasparire tutto il suo entusiasmo: solo per questo #Draghiforever.