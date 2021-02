Crosetto: «La posizione di Giorgia Meloni è coerente. Chiunque vorrebbe un’opposizione così»

“Mi pare che la posizione di Giorgia Meloni sia seria e coerente, qualsiasi governo vorrebbe avere una opposizione così”. Così Guido Crosetto, imprenditore e ex parlamentare di Fratelli d’Italia. Che commenta la scelta della leader di FdI di non votare la fiducia all’esecutivo Draghi.

Crosetto: “Brava Giorgia. Posizione seria e coerente”

Una scelta ribadita chiaramente all’indomani dell’incontro con il premier incaricato. Un governo di legislatura, che esautora di fatto il Parlamento, e allontana le elezioni, non può essere appoggiato dal partito della Meloni. Che ha sempre dichiarato di volere lo scioglimento delle Camere per far esprimere i cittadini. E arrivare a un governo forte, solido, coeso.

“Qualsiasi governo vorrebbe un’opposizione così”

Crosetto, che nei giorni scorsi aveva avanzato la proposta di una Bicamerale, osserva in controluce le parole della Meloni. “Dichiarando il non voto alla fiducia non ha escluso la possibilità, poi, di astenersi. Mi pare – dice uno dei fondatori di Fratelli d’Italia – che sia stata positiva su Draghi. I dubbi sono soprattutto sul Parlamento attuale, sulla sua composizione, sulla compatibilità della maggioranza che sembra emergere“.

FdI aspetterà di conoscere la composizione dell’esecutivo

“Meloni – aggiunge Crosetto – mi pare giustamente in attesa di capire anche se verrà formato un governo tecnico o politico. Quale sarà il programma, quali le persone chiamate a portarlo avanti. Quale visione lo ispiri. Si è detta disponibile ad appoggiare ogni provvedimento che condivide. Non chiede nulla ed offre collaborazione sui temi”. Una riflessione sintetizzata in un tweet lapidario. “Veramente qualcuno preferirebbe che non ci fosse alcuna opposizione parlamentare?”.

Un tweet che non è condiviso dal direttore del Tempo. “Se Fratelli d’Italia fosse entrata, l’opposizione ci sarebbe stata a sinistra”, ha replicato Francesco Storace.