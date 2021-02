Covid, ci si contagia anche toccando un oggetto? Come difendersi? Le risposte degli esperti

La paura del Covid e delle varianti pone alcuni interrogativi. C’è sempre il timore che il “fantasma” si nasconda ovunque. E una delle domande più frequenti è sul rischio di contagiarsi toccando le superfici. Gli scienziati, su questo, non hanno ancora dato una risposta definitiva. Non escludono che sia possibile anche se raro. Le mani toccano di tutto, dalle maniglie ai rubinetti, dai pulsanti del bancomat a quelli dei citofoni. Su queste superfici potrebbero esserci le goccioline di secrezioni respiratorie arrivate lì attraverso le mani di soggetti positivi. Che magari hanno bloccato un colpo di tosse o uno starnuto.

Il Covid può resistere sulle superfici

Le mani – come si legge in un servizio del Corriere – se contaminate, sono in grado di trasportare il virus dove attecchisce. E cioè sulle mucose. Per questo resta una raccomandazione valida lavarsi spesso le mani. Il Covid imfatti può resistere su maniglie, pulsanti e telefoni. Fece clamore uno studio che rilevò tracce di Sars-CoV-2 a bordo della nave da crociera Diamond Princess 17 giorni dopo la discesa dei passeggeri. Il coronavirus può persistere sulle superfici, tuttavia è spesso inerte.

La risposta è disinfettare

Numerosi studi hanno trovato tracce di materiale genetico di Covid praticamente ovunque. Ma questo non implica che sia ancora attivo e in grado di infettare. Le prove di infezione attraverso le superfici sono oggi pressoché nulle. Basta comunque disinfettare le superfici con alcol o disinfettante per annientare il virus in pochi secondi.

I luoghi più pericolosi

Le ricerche degli ultimi mesi provano, in modo sempre più solido, che il coronavirus si trasmette via aerosol. I luoghi più pericolosi sono gli ambienti chiusi, affollati, con scarsa ventilazione. Ci si può contagiare anche inalando piccole particelle di virus che galleggiano a lungo nell’aria prima di evaporare.