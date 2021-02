Conte sindaco di Roma, il piano Pd-M5S per tenerlo buono e toglierselo di torno

Giuseppe Conte sindaco di Roma? L’idea non è poi così peregrina. L’ex premier ha grandi ambizioni ma non ha ancora deciso su quale via incamminarsi. Di certo nella sua mente nulla le è precluso. Mettere una mano in testa al M5S, come ha detto Goffredo Bettini. Ma anche entrare alla Farnesina come ministro del governo Draghi. O ancora fare il vicepremier nel governo di Super Mario. O infine andare a Bruxelles al posto di Gentiloni se Gentiloni sarà chiamato a Palazzo Chigi. O ancora farsi un partito tutto suo, che otterrebbe secondo alcuni sondaggi tra il 10 e il 15%.

Giuseppe Conte vuole fare tutto tranne il professore

Insomma Giuseppe Conte è lanciatissimo, al punto che secondo indiscrezioni riprese da Il Tempo e da Libero sarebbe già in atto un piano per confinarlo e arginare il suo smodato narcisismo. Di sicuro non è nei suoi progetti, a fine mese, tornare ad occupare il suo posto di professore di diritto all’università di Firenze.

Conte sindaco di Roma: tavoli riservati Pd-M5S sul Campidoglio

“Ci sono tavoli riservati tra i partiti – scrive Il Tempo – dove per esempio Pd e M5s parlano di altri temi: per esempio, la poltrona del Campidoglio. Ecco così che tra alcuni degli sherpa impegnati a trattare su una serie di fronti delicati per continuare a tenere vivo il rapporto tra i due gruppi che hanno tenuto in piedi il governo giallorosso, in un bar del centro viene evocato uno degli obiettivi: “Mi raccomando, lavorate sul patto per Conte sindaco. Ci teniamo molto”.

E Virginia Raggi come la prenderebbe?

Un’indiscrezione che ha più di un fondamento, soprattutto se della fattibilità del progetto dovesse convincersi Goffredo Bettini, grande suggeritore di Conte durante la crisi innescata da Renzi e convinto supporter di un “campo largo” della sinistra dove far entrare parte o tutto il M5S. Ma resterebbe un problema da risolvere: cosa far fare a Virginia Raggi?