Conte show all’università: lezioni di “malgoverno” agli studenti. Tutto in diretta, come per i Dpcm

Non vede l’ora di riprendersi un po’ di spazio, dopo essere stato liquidato in fretta dai suoi grandi estimatori, i grillini, pronti a saltare sul carro di Mario Draghi, per non parlare di quelli del Pd, che manco se lo filano più di striscio. Giuseppe Conte, però, non demorde e cerca di restare sulla scena politica sfruttando la passerella dell’università di Firenze, dove è rientrato come docente di materie giuridiche. In preparazione c’è una “lectio magistralis” che dovrebbe andare ben oltre il suo insegnamento, ma allargarsi anche ai temi politici e alla sua esperienza, fallimentare, da ex presidente del Consiglio. Una lezione che dovrebbe svolgersi in stile Casalino, con tanto di diretta streaming dall’aula magna.

La lezione di Conte sulla passerella dell’Università

Secondo la cronaca fiorentina di Repubblica, l’ex premier avrebbe concordato con il rettore Luigi Dei una lectio magistralis in aula magna che sarà probabilmente trasmessa anche in diretta streaming per il prossimo venerdì alle 14.30. “Ma non sarà solo un rendez vous formale quello di venerdì. Dopo il rettore l’ex presidente del Consiglio si presenterà in aula magna per una lezione da prof e avvocato ma soprattutto da ex premier. Ancora oggetto di riflessione titolo e temi, ma si sa che Conte potrebbe affrontare benissimo la politica e l’attualità parlando di elementi giuridici come quelli con cui si è confrontato negli anni a Palazzo Chigi”, scrive Repubblica, secondo cui “sono tanti i colleghi che attendono il ritorno in facoltà dell’ex premier Giuseppe Conte”.

Ma nel M5S c’è chi lo aspetta a braccia aperte, come Paola Taverna: “E’ il momento di pensare a un nuovo modo di decidere e di stare assieme, per fare sì che non si debba arrivare a una situazione come quella attuale, con due anime contrapposte. Bisogna lavorare a un nuovo perimetro, a una nuova cornice per il Movimento. E in questa ottica Giuseppe Conte può essere una figura fondamentale”.