Azzolina disperata: cucù la poltrona non c’è più. E “Striscia” la ridicolizza con un video

Tutti i retroscena hanno molte variabili e un’unica certezza. L’addio della Azzolina al ministero dell’Istruzione. Quello di Mario Draghi dovrà essere un governo di competenze, si cambia metodo. E la ministra grillina è quella che quasi certamente avrà una “bocciatura” da SuperMario. Una bella notizia per lo sfacelo lasciato nel mondo della scuola. Tra il flop dei banchi a rotelle e della riapertura delle scuole voluta capricciosamente senza le necessarie coperture. La Azzolina lascia due dossier aperti sui quali ha continuato a balbettare: la vaccinazione degli insegnanti e le incognite dell’esame di maturità.

“Striscia” si scatena con l’Azzolina

Pare scontato che la titolare dell’Istruzione Lucia Azzolina non sarebbe in grado di affrontare questa doppia emergenza: se ne occuperà un tecnico di fiducia di Draghi, forse Patrizio Bianchi, coordinatore della task force di esperti incaricati di pianificare il rientro a scuola. Inutile i tentativi di Azzolina e del M5S di insinuarsi nel totoministri per chiedere “un posto al sole”. Per la Azzolina, come si dice in gergo, non ci sarà “trippa per gatti”. L’ex governatore della Bce, secondo vari retroscena, avrebbe messo proprio lei in cima alla black list dei ministri da sostituire. Ve la immaginate la faccia di Draghi al cospetto dei banchi a rotelle?

Draghi la “fa fuori” così

E nel frattempo la la satira si scatena. Non poteva mancare quella del tg satirico di Canale 5. Qualcosa mi dice che Lucia Azzolina non sarà l’unica ministra a rimaner scottata”. A Striscia la notizia “salutano” la Azzolina imitata simpaticamente da Angelica Massera, letteralmente “incenerita” da Mario Draghi. D’altronde, la grillina si fa sorprendere dal premier incaricato al Ministero dell’Istruzione mentre è intenta a praticare yoga, pilates e stretching. Poi ad un certo punto: “Sento una caldo…”. Ecco paventarsi Mario Draghi con la bocca di fuoco… Immagine efficacissima… Video tutto da gustare.

Azzolina, che ne sarà della ministra? – Video – Striscia la Notizia (mediaset.it)