Arcuri sotto assedio, Draghi decide tra due giorni sulla riconferma del commissario dei fallimenti

Domenico Arcuri tace e aspetta. “Si sente sotto assedio”, scrivono i giornali. Ha sospeso le sue conferenze stampa. Le primule gli sono appassite in mano. La vaccinazione di massa – sempre se e quando i vaccini arriveranno – si faranno nelle caserme e nelle stazioni.

Arcuri escluso dall’incontro con Farmindustria

Non solo, Arcuri non sarà presente alle 14,30 al ministero dello Sviluppo economico all’incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi per un primo confronto sulla possibilità di produrre in Italia il vaccino anti Covid. “Arcuri – scrive La Stampa – salvo recuperi in zona Cesarini, non ci sarà e questo forzato forfait sta rafforzando in lui un interrogativo: perché da palazzo Chigi nessuno si fa vivo per confermargli la fiducia davanti ai ripetuti messaggi di sfiducia che arrivano da Matteo Salvini?”.

Draghi decide tra due giorni sulla riconferma di Arcuri

Mario Draghi si è preso due giorni per decidere se confermare il supercommissario o se farne a meno alla scadenza del mandato, il 30 aprile. Arcuri, dal 2007 amministratore delegato di Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo delle imprese che sovvenziona idee e progetti per la reindustrializzazione, è rimasto in sella sotto ben 9 governi.

Primi arresti per l’inchiesta sulle mascherine

Ma per “l’uomo dei fallimenti” Arcuri – come lo ha impietosamente ribattezzato Maurizio Belpietro – c’è anche l’imbarazzante inchiesta della Procura di Roma sulle maxicommesse per l’acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina. Inchiesta che ieri ha portato ai primi arresti. Arcuri non è indagato ma vede quotidianamente il suo nome accostato alla “banda delle mascherine”. Il che non giova alla sua reputazione già compromessa da una gestione non soddisfacente dell’emergenza sanitaria.

Delmastro e Donzelli: ci vuole una commissione d’inchiesta

Tutto il centrodestra e Italia Viva chiedono a gran voce la destituzione del supercommissario. Andrea Delmastro e Giovanni Donzelli, deputati di Fratelli d’Italia, ricordano la pdl per una commissione di inchiesta su tutti gli approvvigionamenti di Arcuri. “Oggi scopriamo – affermano – che la Procura ha disposto diversi arresti e misure interdittive nei confronti proprio dei personaggi oggetto delle nostre interrogazioni. Tutto ruota attorno al commissario Arcuri e ai rapporti intrattenuti con questi personaggi che, nel pieno della pandemia e con sovrano disprezzo per le morti e i malati, si sfregavano le mani e facevano affari milionari. Il governo rimuova oggi stesso Arcuri, diversamente, per scelta politica, sarà contiguo e verrà trascinato nel medesimo gorgo maleodorante di affari opachi che ha caratterizzato l’approvvigionamento sino ad oggi”.