Al via sul web la raccolta firme per “Giorgia Meloni premier” del governo anti-Draghi

Signora incontrastata delle sconfinate praterie dell’opposizione. Con il no senza se e senza ma al governo Draghi, Giorgia Meloni consolida la sua leadership nel campo della destra. E ha di fronte molte sfide decisive. L’iniziale e sempre ribadita richiesta di elezioni anticipate e il rifiuto di partecipare al banchetto di Palazzo Chigi risultano mosse ancora più vincenti dopo la formazione del governo. Nomi alla mano è ancora più evidente che non si tratta di un esecutivo di ‘alto profilo’ come richiesto dal Colle.

Sul web la pagina per Meloni premier

Per la leader di Fratelli d’Italia si apre una stagione entusiasmante. Confermata dall’ulteriore crescita nei sondaggi. Tanto che qualcuno ipotizza per lei il ruolo di premier. Di un governo ombra, naturalmente. Che faccia sentire il fiato sul collo alla squadra dell’ex numero uno della Bce. Sul web è nata la petizione per incoronare premier l’ex ministro della Gioventù. C’è chi, come Valeria Sibilio su change.org, lancia la proposta.

Fratelli d’Italia verso un nuovo protagonismo