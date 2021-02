Abusi sessuali, Cuomo nei guai. Un’altra donna accusa il nemico di Trump: «Ecco che mi faceva»

Nuovi guai per Andrew Cuomo. C’è un seconda donna, anche lei una ex assistente del governatore di New York, che lo accusa di molestie sessuali. Dice che il governatore ha fatto diverse domande sulla sua vita sessuale. E l’ha fatta sentire «orribilmente a disagio e spaventata». Charlotte Bennett era una consulente per le politiche sanitarie. Le accuse l’ha fatte in un’intervista pubblicata dal New York Times.

Le accuse di Bennett a Cuomo

Bennett, 25 anni, ha detto al giornale che Cuomo le ha chiesto se avesse mai avuto una relazione con un uomo più anziano. E se pensava che l’età facesse la differenza nelle relazioni. Il governatore avrebbe anche detto a Bennett – al culmine della pandemia di Covid-19 – che era solo e in cerca di una ragazza. Ma non solo. Avrebbe detto che era aperto alle relazioni con donne sui vent’anni. Poi le ha parlato della sua passata violenza sessuale in un modo che si sentiva. come «qualcosa di un film dell’orrore».

«Mi chiedevo come avrei fatto a uscirne»

Bennett ha raccontato che Cuomo non l’ha mai toccata. Ma, ha detto al Times, «ho capito che il governatore voleva dormire con me. Mi chiedevo come avrei fatto a uscirne e ho pensato che fosse la fine del mio lavoro». In una dichiarazione Cuomo ha smentito tutto.