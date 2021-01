Tutti a sparare sulla Moratti, la sinistra nel ridicolo: va in tilt per una frase, ma è una fake news

Non ha neanche finito di parlare, Letizia Moratti, neo numero uno della Sanità Lombarda, e già il Pd -e non solo è sulle barricate. Inizia il tiro al piccione per una frase che si è rivelata essere una bufala, una fake news. La Moratti avrebbe detto: “Più vaccini alle regioni più ricche” . Ma non è vero. Mai detto. Il sito bufale. it si prende il compito di rimettere i puntini sulle “i”.

Letizia Moratti: la sinistra finisce su “bufale.ot”

E’ buona testimone l’Ansa che infatti riporta la vera frase di Letizia Moratti. La vicepresidente della Lombardia ha fatto riferimento a quattro parametri in base ai quali avrebbe chiesto a Domenico Arcuri di regolare la ripartizione dei vaccini anti-Coronavirus: contributo che le Regioni danno al Pil, mobilità, densità abitativa e zone più colpite dal virus. Non si parla di ricchezza. Dall’Assessorato al Welfare hanno infatti precisato che il riferimento al Pil è legato a un cosa ben più vasta. Alla richiesta di una “accelerazione nella distribuzione dei vaccini in una Regione densamente popolata di cittadini e anche di imprese, che costituisce una dei principali motori economici del Paese”. Il concetto non è quello di dare più dosi alle Regioni ricche, ma specificare che: “se si aiuta la ripresa della Lombardia, si contribuisce in automatico alla ripresa dell’intero Paese”.

Duro attacco di Selvaggia Lucarelli alla Moratti

Ma ecco che spuntano come funghi i gendarmi a sparare a zero su una frase mai pronunciata. Selvaggia Lucarelli 1: “A Milano è arrivata la variante Moratti”. Selvaggia 2 “Dopo la storia dei vecchi improduttivi ora abbiamo la storia delle regioni improduttive. Se in pratica sei un vecchio molisano puoi crepare sulla panchina di un parchetto”. Selvaggia 3: “Mi manca già Gallera”. Pure ora che l’ex assessore “massacrato” dall’opinionista non c’è più, lei torna a “fare fuoco”. Le fa eco Scanzi sul suo profilo Facebook: “Fare peggio di Gallera pareva impossibile, ma lei può farcela eccome. Che destra orripilante che abbiamo”. Che schifo di sinistra che abbiamo.

Vincenzo De Luca nel ridicolo

Il Pd naufraga nel ridicolo: a parlare è Vincenzo De Luca che rilascia una “perla”, senza porsi il problema della verità e della correttezza. “Leggo con sconcerto le affermazioni della signora Moratti. Si direbbe che siamo a un passo dalla barbarie“, dichiara il presidente della Regione Campania. Peggio di De Luca fa Boeri: “Moratti vergognosa.Ha usato un argomento di eugenetica. Secondo il suo ragionamento i senzatetto, i poveri, i pensionati e gli invalidi non dovrebbero ricevere il vaccino, e quelli con stipendi più alti prima di tutti. Come lombardo mi vergogno di essere rappresentato da lei”, dice ‘economista ed ex presidente dell’Inps. Signori, la guerra alla Lombardia ricomincia alla grande….