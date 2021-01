Tragedia alle porte di Roma: 5 anziani trovati morti in una casa di riposo di Lanuvio

Tragedia in una casa di riposo di Lanuvio, paese di 13mila anime alle porte di Roma, dove cinque ospiti sono morti a seguito, pare, di esalazioni di monossido di carbonio. A fare la scoperta stamattina un operatore della struttura, nella quale inoltre 12 persone giacevano prive di sensi, tra ospiti e addetti. Sette di loro sono gravi.

5 morti a Lanuvio: si pensa al monossido di carbonio

Sono stati i vigili del fuoco ad avanzare le prime ipotesi sulla causa della tragedia. “Dramma a Lanuvio, alle porte di Roma: deceduti nella notte alcuni anziani ospiti di una casa di riposo, trasportati in ospedale altri. Il monossido di carbonio la possibile causa“, si legge sull’account Twitter del Corpo.

Il focolaio Covid nella casa di riposo

Contrariamente a quanto trapelato inizialmente, la casa di riposo di Lanuvio non è un Covid center, né una struttura di carattere sanitario. Erano, invece, in corso, come confermato dall’Unità di crisi della Regione Lazio, “indagini epidemiologiche da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 6 per un caso di positività riscontrato il 13 gennaio su un operatore socio-assistenziale della struttura”. I tamponi avevano riscontrato la positività di 9 ospiti e 3 operatori. Proprio stamattina, secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa Adnkronos dal direttore sanitario della Asl Roma 6, era prevista la presa in carico della Asl per i trasferimenti nei reparti Covid.

Sette intossicati portati in ospedale

Per quanto riguarda gli intossicati, i cui sintomi sono tutti riconducibili al monossido di carbonio, due operatori socio-assistenziali sono stati trasferiti dai soccorritori al Policlinico di Tor Vergata e cinque ospiti anziani al nuovo ospedale dei Castelli.