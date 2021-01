Toscani contro Meloni e Salvini: chi vota FdI? «Ignoranti e poco istruiti»

Oliviero Toscani ancora una volta attacca a muso duro Matteo Salvini e Giorgia Meloni durante un intervento radiofonico a Radio 24. Ospite della trasmissione La Zanzara, il fotografo Oliviero Toscani è intervenuto per parlare dei vaccini e di chi è contro la loro obbligatorierà. «Farò il vaccino», ha esordito». E poi ancora. «I no vax sono trogloditi e uomini delle caverne. Il vaccino contro il Covid è la cosa più civile del mondo. Deve essere obbligatorio come quando alle elementari era obbligatorio quello contro il vaiolo. Chi non vuole farlo è un cretino e un incosciente». Dalla redazione gli chiedono: «E chi non vuole farlo?». La risposta: «La gente deve fare il vaccino come deve pagare le tasse. Se non lo fai sei un delinquente». I conduttori gli fanno anche osservare che ognuno è libero di farsi curare come vuole. Ma Oliviero Toscani non è d’accordo, non sente ragioni. «Siccome vivi in una società non è che sei libero di fare quello che vuoi, ci sono dei paletti… Ci sono delle regole che vivendo in una società vanno accettate».

Oliviero Toscani offende il centrodestra

Alla fine però il fotografo offende il centrodestra, prendendo di mira Giorgia Meloni ma soprattutto gli elettori che votano Fratelli d’Italia. Come definisce chi vota Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia? «Poco istruiti». Incalzano i conduttori: «Sono ignoranti?». La risposta: «Un po’ sì». Poi nel rispondere ai conduttori de La Zanzara su un possibile governo guidato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Oliviero Toscani passa al contrattacco: «Mamma mia, avremmo tutti le pezze al c**o…». Ci sarebbero sicuramente più morti per Covid? «Sarebbe un disastro, sono due che non sanno fare niente. Sparlano e basta… Avrebbero fatto gli errori di Trump e Boris Johnson». I conduttori lo incalzano ancora: «Ci sarebbero stati più morti? ». «Sicuro, non lo dico io lo dicono tutti».