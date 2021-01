Spunta un clamoroso errore che ha rovinato Conte. “Gli ho scritto, non mi ha risposto…” (video)

Politica

15 gen 2021 di Lucio Meo

Se una telefonata ti allunga la vita, una mancata risposta potrebbe accorciarla al governo Conte. A tre giorni dall’inizio della crisi di governom spuntano retroscena clamorosi sulla rottura tra i renziani e il premier in carica. Uno di questi, ghiottissimo, lo ha rivelato l’ex ministra di Italia Viva Teresa Bellanova: “Ho scritto al premier chiedendo un tavolo politico per rilanciare il programma di governo, non mi ha risposto. L’arroganza non è mai una buona pratica…”. Un wapp, probabilmente, nell’imminenza della crisi, che il premier ha preferito ignorare e che potrebbe costargli caro in Parlamento. In collegamento con Tiziana Panella a Tagadà, la Bellanova ha lasciato intendere che quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dei renziani. “L’arroganza non è mai una buona pratica, nella politica come nel resto della vita. O hai la volontà di rilanciare l’azione di governo o altrimenti ti trascini…”, è stata l’amara conclusione della Bellanova, che nell’ultimo Cdm aveva litigato furiosamente con il premier, dopo avergli presentato le sue dimissioni.