Sondaggi, il 43% degli italiani vuole un governo senza Conte. Meloni la leader più amata

Stando ai sondaggi l’ultima mossa di Matteo Renzi non è piaciuta agli italiani. Quasi la metà dei cittadini farebbe a meno di un nuovo esecutivo guidato da ‘Giuseppi’. E Giorgia Meloni si conferma la più amata. La leader di Fratelli d’Italia conquista il podio con un lusinghiero 38 per cento di fiducia. Lo rivela un sondaggio di Piazzapulita realizzato nelle ultime ore.

Sondaggio Piazzapulita: per il 43% governo senza Conte

Che cosa accadrà dopo l’uscita da Palazzo Chigi dei renziani? Come si concluderanno le grandi manovre della maggioranza per evitare le urne? Chieste invece a gran voce dal centrodestra, Meloni e Salvini in testa.

Secondo il monitoraggio condotto per la trasmissione condotta da Corrado Formigli su la7, il 42,8% degli intervistati è convinto che si andrà su un governo di unità nazionale senza Giuseppe Conte. Per il 21%, invece, è prevedibile un governo con Conte senza Renzi (un Conte ter). Soltanto per l’8,1% Renzi riuscirà a fare un accordo e si andrà avanti così come ora. Per la serie ‘abbiamo scherzato’. Per il 6,4 % degli italiani, infine, si prevedono elezioni anticipate.

La Lega primo partito con il 23,7. Fratelli d’Italia sfiora il 17

Se si passa alle intenzioni di voto, invece, la Lega si conferma il primo partito d’Italia con il 23,7%, seguita dal Pd di Zingaretti al 19,2%. Fratelli d’Italia conferma il terzo posto sfiorando il 17% (16,9%). Male i 5Stelle che devono accontentarsi del 14,6%. Seguono Forza Italia al 6,8%, Azione al 3,7%, Sinistra al 3,5%, Italia Viva al 3,5%, Più Europa al 2,5%, Verdi al 2%, Cambiamo! all’1,1%.

Giorgia Meloni la più amata tra i leader

Nella classifica dei leader più apprezzati al primo posto la Meloni con 38. Seguono il premier orma sfiduciano, Giuseppe Conte al 34, Matteo Salvini al 28. Fuori dal podio Nicola Zingaretti (25), Silvio Berlusconi (19), Carlo Calenda (17), Luigi Di Maio (17). Ultimo Matteo Renzi con un esiguo 15%.