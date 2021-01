Sanremo nel caos, bufera su Fedez: «Va escluso dal Festival». E partono le diffide alla Rai

Nuova bufera su Sanremo. Il regolamento parla chiaro, le canzoni devono essere inedite. E nessuno può fare il furbo. E il furbo è Fedez che in una storia postata su Instagram canta Chiamami per nome. È un frammento del brano che deve presentare al Festival con Francesca Michieli, con Lello e Chiara che ballano sul fondo. Poi lo toglie. Rischia ora l’eliminazione dal palco. Ma non solo. Sempre sul suo profilo Instagram posta un video con l’identica ambientazione con il pianoforte sullo sfondo. Gioca: «Lello fa la recensione della canzone di Sanremo». E chiede al figlio: «Quanto ti piace da uno a dieci la canzone di Sanremo nuova?». «Uno», risponde il piccolo mentre il padre commenta: «Non l’ha sentita…».

Fedez, l’errore gli può costare caro

L’errore, come detto, potrebbe costare l’esclusione perché come sempre il regolamento prevede che non si possa far ascoltare prima la canzone. «Faremo finta di non aver sentito la prima versione di questo video», scrivono ora i fan. Il post è stato subito rimosso ma già condiviso su YouTube, poi cancellato anche dalla piattaforma video. La Rai e la direzione artistica del Festival di Sanremo si sono attivate per le verifiche del caso e si riservano di procedere nei prossimi giorni.

La denuncia del Codacons

Immediate le reazioni. Una «diffida urgente alla Rai affinché escluda con effetto immediato Fedez dal prossimo festival di Sanremo. Pena una inevitabile denuncia penale contro l’azienda e azioni risarcitorie». A presentarla il Codacons. «Il brano di Fedez non può più essere considerato inedito.