Sanremo, Fiorello ad Amadeus: «Sarò il tuo Ciampolillo». Restano le polemiche sugli esclusi

«Io non ho deciso, deciderò all’ultimo: sarò il tuo Ciampolillo». Fiorello ha scherzato così a non sciogliere la riserva sulla sua presenza a Sanremo durante il collegamento con Che Tempo Che Fa. «Io credo che il 2021 sarà la fine della mia carriera. Sarà il disastro totale perché Amadeus mi porterà alla rovina. Mi chiama la mattina e mi dice: mettiamo tutto il pubblico in una nave. Poi dopo due giorni mi richiama e mi dice: li mettiamo tutti in una serra. Stamattina mi chiama e mi dice: pensa se prima di partire per Sanremo io mi ammalo e Sanremo lo fai tu da solo».

Sanremo, perplessità sugli esclusi

Tutto questo, mentre continuano a far discutere gli esclusi. Non solo Morgan e i Jalisse, molti sono infatti gli artisti che non saliranno sul palco di Sanremo. Di liste ne sono uscite tante, ma ultimamente rendono perplessi alcune “eliminazioni” eccellenti. Inaspettato, infatti, il no ai Kolors, dominatori delle classifiche di vendita. Il “rifiuto” da parte di Amadeus è sembrato strano, forse dettato dal fatto che Stash, il leader della band, è un nome troppo legato a Mediaset. Lo stesso può dirsi per Michele Bravi, uno dei cantautori più quotati delle nuove generazioni. Non a caso il nuovo singolo, Mantieni il bacio, in pochi giorni sta già salendo le classifiche.

L’inaspettato no a Mr. Rain e Anna Oxa

Poi c’è Leo Gassmann, vincitore tra i giovani nella scorsa edizione. E Loredana Errore, una delle voci più promettenti di Amici, che sul palco di Sanremo salì con Anna Tatangelo in un’interpretazione molto apprezzata di Bastardo. Incredibile poi l’esclusione di Anna Oxa, alla quale è stata preferita Orietta Berti. Amarezza per Mr. Rain, uno degli artisti emergenti, che riesce a coniugare magnificamente la musica con testi mai scontati. Dolcenera e Mietta sono altri due nomi “penalizzati” dalle scelte di Amadeus, così come il ritorno degli Zero Assoluto.

Le battute del conduttore

Ma torniamo ad Amadeus. «Noi», ha confermato stiamo molto attenti: mascherine, distanziamento, vitamine, ma non si può escludere. Stamattina gliel’ho detto: pensa se qualche giorno prima dovessi essere contagiato dovresti farlo da solo», ha detto Amadeus mentre Fiorello, con un’inedito look con i baffi e con un Joe Biden sullo sfondo, mimava gesti scaramantici.