Responsabili? “No, consumabili, usa e getta”. Mastrota imita Conte con la televendita di senatori (video)

L’imitazione del televenditore televisivo che compra e acquista senatori, in stile Conte che cerca pacchetti di voto in Senato, è stata magistralmente realizzata dal televenditore per eccellenza, Giorgio Mastrota, nel corso della trasmissione della Sette “Propaganda Live“, andata in onda ieri sera. Mastrota come Conte o come Mastella o come Di Maio, chiunque in queste ore sia impegnato nella ricerca dei “responsabili”, che Mastrota nella sua offerta “convenientissima, anche cinque al prezzo di uno”, ribattezza come “consumabili, usa e getta”, non come quelli del passato che poi te li “ritrovavi sul groppone e li dovevi pure ricandidare”.

Si sorride, amaramente, anche in studio, dove Mastrota riesce a portare uno sprazzo di satira su una delle più tristi crisi di governo del dopoguerra, tra riesumazioni politiche di vecchi babbucchioni democristiani come Mastella e ribaltoni europeisti di grillini ex Italexit folgorati sulla via delle poltrone come Di Maio, anche lui pronto al mercato delle vacche.