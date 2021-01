Renzi massacrato su Twitter: spopola l’hashtag #ItaliaMorta. “Un successone eh, Matte’?”

“Un successone, eh, Mattè?”. All’indomani della mossa tragicomica sul Recovery Plan al consiglio dei ministri e alla vigilia della conferenza stampa di Matteo Renzi e della delegazione di Italia Viva al governo, su Twitter spopola l’hashtag #ItaliaMorta, sotto cui trovano spazio ironie di ogni tipo verso l’ex presidente del consiglio e i suoi. Non va meglio, poi, se ci si sposta sul fronte del più serio hashtag #Renzi, dove a fornire la sintesi è il Corriere della sera che rilancia un sondaggio dal quale emerge che per il 73% degli italiani il leader di Italia Viva “persegue i suoi interessi”.

Un sondaggio devastante

Il sondaggio è stato realizzato da Ipsos per la trasmissione dimartedì de La7 e rivela una serie di dati devastanti per Renzi. Il primo è che il 46% degli italiani non ha capito le ragioni della crisi di governo. Considerato che c’è anche un 5% che “non sa, non indica”, praticamente un italiano su due non ha capito il perché di questo teatrino che sta paralizzando l’Italia. Il secondo dato riguarda le finalità della crisi. Anche se molti non hanno capito da cosa tragga motivazione, la stragrande maggioranza degli italiani non ha dubbi: “Renzi sta perseguendo i suoi interessi”, è la risposta data dal 73% degli intervistati. Solo il 13% si dice convinto che il leader di Italia Viva stia “perseguendo gli interessi del Paesi” e si tratta, oltre tutto, di una percentuale inferiore a quanti “non sanno, non indicano”, che sono il 14%.

Infine, il dato sul gradimento personale, paragonato a quello di Giuseppe Conte: tra i due il premier ottiene il 55% dei consensi, Renzi il 10%. Pure Conte comunque non sembra che abbia poi tanto da stare allegro: il 35% non sa. Come dire, meglio tacere.

Renzi spopola su Twitter. Con l’hashtag #ItaliaMorta…

Ma, forse perfino più dei numeri, sono la creatività e l’ironia a restituire una perfetta fotografia dei sentimenti degli italiani di fronte alle mosse del leader di Italia Viva. Spopola l’hashtag #ItaliaMorta. “Renzi è quel bambinetto arrogante che tanto odiavate a scuola: quello che vi rubava la gomma, ma andava dalla maestra a lamentarsi”, scrive Mariangela. “La mandi un bacione a Firenze”, scrive Pablita, postando un cartello sulla vetrina di un negozio di Firenze “derenzizzato”. “La minaccia di dimissioni di Bellanova e Bonetti comincia a sembrare lo spot di Poltronesofà in cui la promozione termina sempre domenica”, scrive poi Pamela, mentre c’è anche chi contesta la tesi dell’hashtag. “Non credo che sia ItaliaMorta. Renzi è un politico giovane e brillante, ha ancora tanto da togliere al Paese“, pronostica Antonio, che accompagna il commento con l’emoticon preoccupata. Ma la sintesi migliore la offre l’utente Sempresospesa: “#ItaliaMorta seconda in tendenza Twitter. Successone eh, Mattè?”.