Renzi chiede il Mes ma vuole la Meb. Grillini pronti a dare una poltrona all’odiata “Lady Etruria”

Mes o Meb? Qual è l’obiettivo di Renzi, il prestito per la sanità o la poltrona per Maria Elena Boschi? Da ore l’interrogativo angoscia i grillini, che sull’uno e l’altra si sono intestati un “mai” più grande della somma delle castronerie di Toninelli. Il dilemma pentastellato è più che mai cornuto: subire il diktat in nome della poltrona o ribellarsi in nome della residua dignità? Il calcolo delle convenienze non è difficile neanche per cervelli in fuga (dal cranio) come i loro. Tanto più quando si è al governo poltrona si traduce con “stabilità“. E sottostare ad un diktat in nome della stabilità è da ragazzi seri e responsabili.

Quanti «mai» hanno rinnegato i grillini

Mica sono più i grillini di una volta che rincorrevano (vero Di Battista?) i “sinistri” (vero Speranza?) fin dentro la sala stampa per rinfacciargli di aver votato come il “nemico“. Altri tempi. Ne è scorsa d’acqua da allora. E quanti “mai” che in lontananza sembravano rocciosi si sono rivelati al tatto solo di cartapesta. Ricordate? «Mai con quelli di Bibbiano», e ora li invocano dappertutto. «Mai con Renzi», e intanto lo scongiurano di non aprire la crisi. È rimasto l’ultimo: la Boschi. Che fino a ieri i grillini additavano affettuosamente come Maria Elena “Etruria“, dal nome della banca dello scandalo in cui lavorava il papà. E che la costrinse a cercare lontano dalla sua Arezzo la strada meno impervia per tornare a Montecitorio.

Meb era la più odiata dai 5Stelle

Nella rappresentazione del Male in uso tra i Cinquestelle, Meb era in tutto equiparata a Renzi. Ma senza di lui non ci sarebbe stato il Conte-bis, cioè stabilità, quindi poltrona. Perciò l’hanno ingoiato. Boschi-Etruria è un’altra cosa. Non è obbligatorio nominarla ministro. Ed ecco la cartapesta travestirsi da roccia per poi – scommettiamo? – rivelarsi ancora una volta di espugnabilissimo cartone. È la solita storia. Ingoieranno anche lei. E, se occorre, persino il prestito Ue per la sanità. “Meb o Mes – ragionano i grillini – cà nisciuno è fes“. Oh yes.