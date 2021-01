Nuovo Dcpm, le 10 nuove regole da seguire da domani: deroga per le seconde case

Cade, infatti, il divieto previsto dal Dpcm di Natale di spostarsi nelle seconde case, che a questo punto sono inserite nell’indicazione di “residenza, domicilio o abitazione” verso cui è sempre “consentito il rientro”. La possibilità non fa distinzione sul colore della Regione in cui si trovano le seconde case e riguarda anche quelle in affitto. Un limite però esiste: si può spostare solo il nucleo familiare.

3) Quando è consentito spostarsi tra Comuni

Al netto delle eccezioni già citate, resta il divieto di spostarsi tra Comuni, che comunque mantiene la deroga natalizia sugli spostamenti dai Comuni che hanno meno di “5mila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini”. Resta il divieto di spostarsi verso i capoluoghi di provincia.

4) I limiti agli spostamenti nel proprio Comune

Anche nell’ambito degli spostamenti all’interno del proprio Comune, però, restano dei divieti. A partire dal coprifuoco, che resta per tutti, senza distinzione di colore della zona. Spostamenti consentiti, dunque, solo dalle 5 alle 22, ma in questo caso esistono distinzioni tra cosa si può fare in base ai colori.

5) Visite a parenti e amici

Restano in vigore le regole per fare visita a parenti e amici, anche in zona gialla: ci si può spostare una sola volta al giorno e solo in due, oltre ai figli minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

6) In macchina solo in due (se non conviventi)

Divieto anche di spostarsi in macchina in più di due persone, a meno che non si tratti di conviventi.