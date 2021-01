Minacce a un altro sindaco di centrodestra in Toscana: stavolta è Vivarelli Colonna di Grosseto

“Non entro volutamente nel merito della vicenda: gli uomini dell’, per i quali nutro grande stima e riconoscenza, sono“, ha spiegato il sindaco di Grosseto sulla sua pagina Facebook , dalla quale ha anche ringraziato per la. “In queste ore sto ricevendo centinaia di dimostrazioni di affetto, che mi riscaldano il cuore. Sono telefonate, messaggi, parole di grande conforto per me e per la mia famiglia.“, ha concluso Vivarelli Colonna.