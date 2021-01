L’ultima vittoria di Putin: contatti per vendere anche ai Paesi europei il vaccino Sputnik V

In Russia, la campagna di vaccinazione nazionale con il preparato sperimentale è iniziata nei primi giorni dello scorso dicembre. Le prime dosi sono state somministrate ai gruppi a rischio e ai sanitari in prima linea contro il virus. Gli sviluppatori del vaccino hanno dichiarato un’efficacia superiore al 90%.

« La compagnia – ha spiegato questa mattina un portavoce della Commissione europea – non ha ancora presentato una richiesta per l’autorizzazione alla commercializzazione» all’interno dell’Unione europea, ma si tratta piuttosto di contatti «esplorativi».

Ricordate quando scienziaiti e giornali europei esprimevano perplessità sul vaccino russo Sputnik V? Dopo che il vaccino di Putin è già stato distribuito in Argentina, India, Messico e in altre nazioni, anche l’Ema, l’oganismo medico europeo, con la solita lentezza, ha avviato i primi contatti con Mosca.

Intanto, in Russia, sono iniziate i test di una versione semplificata del vaccino contro il coronavirus Sputnik V. Pur fornendo meno protezione, la soluzione dovrebbe essere più facile da distribuire e utilizzare negli scenari di vaccinazione di massa di emergenza.

Le prove della variante del vaccino, soprannominata “Sputnik Light”, sono iniziate venerdì in Russia. La prima fase delle prove coinvolgerà circa 150 persone che si sono offerte volontarie per ottenere la dose rapida. Il test si svolgerà presso tre strutture mediche, situate a Mosca e San Pietroburgo.

A differenza del vaccino Sputnik V, in due dosi a distanza di due settimane, la versione leggera si presenta sotto forma di un singolo dosaggio. La nuova soluzione anti-coronavirus è fondamentalmente uno dei due componenti dello Sputnik V originale, ha detto a Russia Today il capo del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) Kirill Dmitriev. Sebbene offra una protezione più debole per un periodo di tempo più breve rispetto allo Sputnik V a due dosi, è utile come soluzione provvisoria per i principali focolai.

“È un po ‘come un vaccino contro l’influenza stagionale … Lo prendi prima dell’inverno e ti protegge durante l’inverno. Questo è ciò che farebbe Sputnik V Light “, ha spiegato Dmitriev.