Show tra parolacce e insulti: la Littizzetto in prima serata Rai si esibisce sull’Homo erectus… (video)

Il solito show, in prima serata, tra parolacce, insulti e doppi sensi, per provare a far ridere. Provare, appunto, sotto lo sguardo imbambolato di Fabio Fazio, che finge di ridacchiare imbarazzato. Luciana Littizzetto, domenica sera, a “Che Tempo che Fa”, si è esibita travestita da Lady “Gaghetta”, per fare il verso della cantante che si è esibita nella cerimonia di insediamento di Biden alla Casa Bianca. Poi, ovviamente, la Littizzetto è andata a parare sul terreno che più gradisce, quello delle metafore sessuali, che l’altra sera vedevano protagonisti i politici.

Littizzetto e lo show contro i politici

“Questa sera faremo un viaggio meraviglioso attorno a una delle creature più stupefacenti dell’intero creato: il politico. Il politico italiano, non è una specie in via d’estinzione ma bensì una variante dell'”homo erectus” detta anche “homo elettus”, ha esordito la comica nel suo spazio da Fazio. “Inizio il mio spazio di Mad, minchiate a distanza”, ha subito annunciato, come già nelle scorse settimane, per poi passare in rassegna una serie di fotografie di politici. Quando è stata la volta di Pierferdinanco Casini, la Littizzetto ha fatto riferimento al “politico anziano che non molla mai e continua a mostrare la via da seguire nonostante sia la stessa che ci ha portati nella merda”.

QUI IL VIDEO INTEGRALE DA RAI PLAY