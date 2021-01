La clamorosa rivelazione del giornalista Puca: “Renzi potrebbe sostenere un ribaltone…” (video)

Di ipotesi di inciuci tra Renzi e Salvini si era già parlato nei giorni scorsi, categoricamente escluse dai diretti interessati, ma in queste ultime ore frenetiche di avvicinamento al Consiglio dei ministri di stasera, che potrebbe sancire la crisi di governo, torna d’attualità un possibile ribaltone parlamentare. Un governo di centrodestra sostenuto anche da Renzi? “Un’ipotesi possibile – ha spiegato il giornalista Carlo Puca, ex Panorama e Riformista, a Omnibus, sulla Sette – visto che il leader di Iv cerca di insinuarsi nella debolezza del sistema proporzionale, soffre il suo 2% o 3 stando a sinistra. Potrebbe anche decidere di risultare decisivo in un eventuale governo di centrodestra“, che in Parlamento avrebbe i numeri ma non abbastanza ampi. “Se si va in Parlamento, col proporzionale, può succedere qualsiasi cosa, Renzi soffre il suo 2-3% stando a sinistra. Spostando l’ago della bilancia in un’altra direzione, può sparigliare…”, argomenta Carlo Puca.