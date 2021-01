I quadri “animati” del Prado di Madrid spopolano in Rete. Dietro il successo c’è una mano italiana (video)

Un viaggio virtuale nel museo del Prado di Madrid? Al tempo del Coronavirus si può fare in un modo inedito. Un tour concepito da alcuni creativi italiani, che ha conquistato gli appassionati di tutto il mondo. Dopo lo straordinario successo di Beauty, suggestivo cortometraggio che animava le opere d’arte del passato, Rino Stefano Tagliafierro, co-fondatore dello studio Karmachina di Milano, sta spopolando infatti su Youtube con un altro video ancora più suggestivo. Un’opera immessa in Rete nel 2019, che sta raggiungendo il traguardo dei tre milioni di visualizzazioni.

Il video in questione si intitola Belleza y Locura ed è arrivato su Youtube in occasione delle celebrazioni per il bicentenario del museo Prado di Madrid, avvenute nel 2019.

Prodotto dal Semanal di El País, che all’opera ha a suo tempo dedicato un lungo articolo che ne raccontava la genesi, il video da 4 minuti prende spunto da trenta dipinti in collezione. Il filmato è stato diretto e realizzato da Rino Stefano Tagliafierro con la collaborazione di Giulia Formica. La colonna sonora è invece di Enrico Ascoli. Originario di Piacenza, 41 anni, il visual artist italiano è stato chiamato dal museo madrileno a fare ciò che sapeva fare meglio. Animare le opere d’arte. La notizia più sorprendente? Tagliafierro al Prado non c’era mai stato prima.

Si va dal Ragazzo seduto di Manzano y Mejorada al Giardino delle delizie di Bosch. Da Las meninas di Velazquez a Le tre grazie di Rubens. Una narrazione che si inerpica per due binari: appunto la bellezza e la follia. E una terza, implicita ma che non sfugge all’occhio attento dell’osservatore più sensibile. Quella che William Shakespeare definiva”meravigliosa follia”: l’amore.