10 musei da visitare stando a casa: la risorsa della cultura al tempo del coronavirus

Restare a casa per proteggersi e per proteggere gli altri dal contagio da coronavirus può essere anche un’occasione per concedersi il tempo di visitare luoghi sconosciuti o riscoprire tesori già visti. Un’opportunità è quella offerta da molti musei, in Italia e nel mondo, che mettono a disposizione tour virtuali. È la risorsa della cultura in tempi di coronavirus

Ecco una lista di 10 musei da visitare stando a casa: tour virtuali e collezioni online.

1. Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org/

2. Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

3. Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

4. Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/

5. Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

6. Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

7. British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection

8. Metropolitan Museum – New York https://artsandculture.google.com/explore

9. Hermitage – San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj

10. National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html