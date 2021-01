“Ha ucciso e nascosto i genitori”. Chi è Benno Neumair, personal trainer di Bolzano e star di yotube (video)

“Sei molto dolce”, “Sei un mito, sai spiegare le cose in modo semplice e comprensibile a tutti”. “Simpatico e preparato, bravo”. Sono alcun dei commenti ai video su Youtube di Benno Neumair, 30enne bolzanino, indagato per avere ucciso i genitori. L’istruttore di fitness era piuttosto popolare sui Social. Nel canale Forte On line, postava tutorial sugli esercizi fisici. Lezioni molto apprezzate. Fino a poche ore fa.

Benno Nuemair e i genitori spariti nel nulla

Nei video si fatica, infatti, a immaginare il profilo di un assassino. Tutto ha avuto inizio due settimane fa. Alla storia aveva dato risalto anche la trasmissione della Rai, Chi l’ha visto?. Si partiva appunto da una scomparsa. Peter Neumair e Laura Perselli sono svaniti nel nulla lunedì 4 gennaio. Il segnale dei loro telefoni cellulari si è spento atorno alle 21. L’ultimo a vederli è stato proprio il figlio, Benno che era tornato a vivere con loro in un appartamento all’interno di una viletta di via Castel Roncolo, ora sotto sequestro.

Sul capo di Benno Neumair, una laurea in Sport e nutrizionismo all’Università di Innsbruck, insegna anche in una scuola media, pende ora un sospetto gravissimo. E’ infatti indagato per l’omicidio volontario dei genitori, e per l’occultamenti dei loro cadaveri.

Nelle ultime ore gli investigatori del Ris sono tornati nell’abitazione alla ricerca di elementi utili alla prosecuzione delle indagini. Interrogato dai carabinieri dopo aver denunciato la scomparsa dei genitori, Benno Neumair, aveva detto di averli visti per l’ultima volta la sera di lunedì quattro gennaio prima di recarsi dalla fidanzata. Tornato a casa all’alba, sarebbe poi riuscito per una passeggiata col cane. Ma gli inquirenti avrebbero trovato più di una contraddizione nella versione del giovane.

La ricostruzione della Voce del Trentino offre un ritratto di Benno diverso da quello dei video. Ricostruisce il profilo di una persona quasi ossessionata dalla cura del corpo. Ipotizza, inoltre, una possibile dipendenza da anabolizzanti. Ovviamente, in queste ore, i commenti sul canale del personal trainer bolzanino si stanno infoltendo. Il tenore, però, è completamente diverso. Più di un utente commenta: “Dove sono i tuoi genitori?”. Un altro, invece, sotto il video dedicato al testosterone, sentenzia: “E abbiamo dimostrato ulteriormente come il testosterone è legato all’aggressività e come il machismo tossico porta alla violenza. Ora bisogna chiudere il canale”. C’è poi chi trova analogie con il caso Carretta. All’epoca della gogna mediatica, l’indiziato è già stato condannato in via definitiva.