Governo in crisi, scandalo Cig, gaffe mondiali. Meloni: “Lunedì nero, l’Italia non merita questo schifo”

“L’Italia non si merita questo schifo”. A ribadirlo, al termine di una giornata particolarmente mortificante per il Paese, è stata Giorgia Meloni. In un post su Facebook, la leader di FdI ha messo in fila, infatti, le notizie del giorno sul fronte politico e sociale, arrivando all’unica conclusione possibile.

Il mortificante bollettino di questo lunedì

“Bollettino lunedì 25 gennaio: l’Italia rischia di essere esclusa dai Giochi olimpici di Tokyo 2021; le imprese sono in ginocchio e i ristoratori manifestano in piazza; l’Europa bacchetta l’Italia per i ritardi sul Recovery Fund; emerge un buco da quasi 16 miliardi di euro nei conti dell’Inps; un milione e duecentomila lavoratori sono ancora in attesa della Cig che non arriva”, ha ricapitolato Meloni nel suo post, per poi arrivare alla domanda: “Cosa fa il governo davanti a tutto questo?”.

Meloni: “L’Italia non merita questo schifo”

Ecco, ha sottolineato Meloni, il governo “passa l’intera giornata a occuparsi di beghe di Palazzo. Conte sì, Conte no, Conte ter. Dimissioni sì, dimissioni no, dimissioni domani. L’Italia non si merita questo schifo“, ha concluso Meloni, che poco prima si era soffermata su un altro “scandalo” tutto in capo al governo, poiché targato super commissario Arcuri.

L’ultimo scandalo della gestione Arcuri

“Ancora uno scandalo nella gestione Arcuri della crisi Covid. È stato pubblicato il bando per i famosi padiglioni primula voluti dal governo Conte per le vaccinazioni: strutture che arriverebbero a costare oltre 400 mila euro l’una. Al costo spropositato si sommano altre anomalie: appena 7 giorni per le offerte, requisiti che escludono tante aziende (magari favorendone altre), parametri tecnici discutibili”. “Non sarebbe stato più veloce e conveniente usare spazi già disponibili o ricorrere alle strutture pronte e ferme nei magazzini di quelle imprese del settore eventi che non lavorano da mesi? Fratelli d’Italia – ha avvertito la leader del partito – vuole vederci chiaro e presenterà un’interrogazione parlamentare. Non si gioca con i soldi e la salute degli italiani“.