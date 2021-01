Covid, calano drasticamente i morti (237), record di persone guarite. Arrivati i vaccini Moderna

Sono 11.252 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 31 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 237 morti che portano il totale a 88.516 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 213.364 tamponi, con un tasso di positività al 5,27%. Sono 2.215 i pazienti in terapia intensiva (-3 da ieri). Si registrano altri 20.396 guariti (superata quota due milioni da inizio pandemia).

Per quanto riguarda i vaccini sono arrivate all’aeroporto militare di Pratica di Mare le 66.000 dosi di Moderna inizialmente in programma questa settimana. Le fiale saranno ora distribuite dall’esercito nelle varie regioni che potranno cominciare la somministrazione già da domani o, al massimo, martedì. Un raggio di sole nel caos vaccini targato Arcuri.

I dati Covid regione per regione

Lombardia – Sono 1.438 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. Si registrano altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 24.494 tamponi. Il totale degli attualmente positivi è di 51.077, inclusi 362 pazienti in terapia intensiva (-15 rispetto a ieri).

Campania – Sono 1.401 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. Si registrano altri 10 morti. I tamponi analizzati sono 17.094, di cui 2.192 antigenici. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 222.185, i tamponi complessivamente analizzati sono 2.432.221. Dei nuovi decessi, 4 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza ma registrati ieri.

Veneto – Sono 499 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi. Si registrano altri 9 decessi. In Veneto sono 8.931 le vittime dall’inizio della pandemia e 312.185 i casi di contagio.

Lazio – Sono 943 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. Si registrano altri 39 morti.

Puglia – Sono 1.069 i nuovi casi covid in Puglia secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. Si registrano altri 13 morti.

Basilicata – Sono 31 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 28 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 661 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nella stessa giornata risulta deceduta una persona di Ruvo del Monte.

Toscana – Sono 510 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 31 gennaio. Si registrano altri 8 morti.

Calabria – In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 490.510 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 518.350 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 32.747 (+193 rispetto a ieri), quelle negative 457.763. I dati fanno registrare +4 ricoverati, +2 terapie intensive, +175 guariti/dimessi e altri 4 morti.