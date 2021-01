Centrodestra, Meloni: “Noi uniti e disposti a dare un’alternativa a questa pantomima indegna”

Centrodestra unito e più coeso che mai. “Siamo disponibili” come centrodestra “a dare un‘alternativa a questa pantomima indegna”. Così Giorgia Meloni al termine del vertice della coalizione riassume i termini del confronto interno. Da stamattina i leader dei partiti della coalizione si sono riuniti per definire ruoli e posizioni nella fase delicata aperta dalle dimissioni di Giuseppe Conte.

Delegazione unitaria del centrodestra al Colle

Le posizioni dei partiti che formano la coalizione sono chiare e nette. al contrario dei quelle che pure in queste ore danno un’immagine sfilacciata e “raccogliticcia” dei partiti che intenderanno fare quadrato intorno al premier. Di fronte a un premier che i rumors danno per disorientato e confuso, si contrappone un’opposizione in salute, nei numeri e nella sostanza. Pertanto, “Il centrodestra unito in tutte le sue componenti (Lega, Fi, FdI con rappresentanti di Udc, Cambiamo! – Idea e Noi con l’Italia) ha chiesto al presidente della Repubblica di partecipare alle Consultazioni con una delegazione unitaria”. E’ quanto si legge nella nota congiunta diffusa al termine del vertice da poco concluso.

“Confidiamo nella saggezza di Mattarella””

E’ il momento della fermezza e della responsabilità, si legge nel documento, “Ferme restando le posizioni già espresse al Presidente della Repubblica nel corso dell’ultimo incontro, il centrodestra si affida alla sua saggezza”. I leader del centrodestra hanno ribadito la necessità che l’Italia “abbia in tempi rapidi un governo con una base parlamentare solida; una forte legittimazione e non, invece, un esecutivo con una maggioranza raccogliticcia“, scrivono chiaro e tondo.

“Sosterremo le misure a favore degli italiani”

Questo non vuol dire abdicare al senso di responsabilità prima di tutto verso gli italiani e gli elettori: il centrodestra – che ne ha dato più volte prova- si è impegnato a ribadire il suo sostegno a tutte quelle misure che verranno presentate a sostegno delle fasce deboli: “La coalizione – scrivono i leader – è pronta a sostenere in Parlamento tutti i provvedimenti a favore degli italiani: a partire dai ristori e dalla proroga del blocco delle cartelle esattoriali“.

Meloni: “Noi assicureremmo un solido governo”

“Vogliamo dimostrare – ha spiegato la Meloni – che una alternativa ci sarebbe, se si consentisse di dare la parola agli italiani”. “Noi – assicura – saremmo in grado di dare un solido governo”.