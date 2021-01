Cacciari a Conte: “Stiamo andando verso la catastrofe. Se non sai governare vai a casa”

Ci pensa il filosofo Massimo Cacciari a mettere il premier Conte davanti al bivio che può essere fatale per le sorti del Paese. Ad “Otto e mezzo” su l La7, ospite di Lilli Gruber, scandisce forte e chiaro: “Presto saremo di fronti ad un bivio. O cominciamo a fare i conti come si deve, a cominciare da questo governo, o andiamo verso la catastrofe“. Per lui la crisi di governo, le chiacchiere, il mercato delle vacche in Parlamento potrebbero portare a questo punto di non ritorno. E spiega perché in studio.

Cacciari: “Siamo a un bivio, Conte lo sa?”

“Il recovery plan al momento è poco più di speranze e desideri”, ragiona Cacciari. “Se riescono a dare corpo e a dare assistenza e se esprimono idee rapidamente, vale la pena che il governo duri; e vale la pena cercare salvagenti, volenterosi, responsabili, costruttori. Se il governo deve vivacchiare, altrimenti no”, dice forte e chiaro, davanti un attonito Marco Travaglio in collegamento. Definitivo, ultimativo ma lucido. Ecco quali soni i “conti” che Conte deve mettere in ordine.

Non c’è alternativa