Assembrati e senza mascherine: l’ex moglie di Conte posta le foto del suo Capodanno “fuorilegge”

Agghindati, sorridenti, abbracciati e senza mascherine. Le foto postate su Facebook dall’ex moglie di Giuseppe Conte, Valentina Fico raccontano di un Capodanno all’insegna delle violazioni del Dpcm emanato dall’ex marito. Negli scatti, infatti, compaiono diversi adulti “assembrati” in una casa, forse proprio quella della stessa Fico, che le ha postate direttamente e senza taggare nessuno. In una, in particolare, sono ritratte sei persone, dunque un numero nettamente superiore alle due non conviventi (più eventuali minori di 14 anni) consentite dai decreti dell’ex coniuge presidente del Consiglio.

Le foto che “incriminano” l’ex moglie di Conte

A scovare sui social la “prova del reato” è stato Libero e, per quanto incredibile possa apparire, le foto sono davvero lì a far bella mostra di sé. Sotto il commento “Auguri!!!!”, ci sono gli abbracci con le amiche, i brindisi (anche quelli altamente sconsigliati), la tombola poggiata sul tavolino. La stessa tombola che poi compare in altri scatti di qualche giorno dopo, anch’essi con più persone del consentito e senza protezioni. In quest’altra sequenza di foto la ex lady Conte invece ha postato una citazione dalla canzone Last Christmas, che è un classico natalizio.

Festa di Capodanno e tombole con gli amici

Dice: allora saranno foto del Capodanno dell’anno scorso. Certo, tutto può essere, ma in quel periodo l’ex moglie del premier postava foto dal Brasile, con tanto di “cartolina” di un Babbo Natale di sabbia costruito sulla spiaggia di Copacabana con la scritta dietro “Feliz 2020”, replicata da Fico anche nel commento: “Feliz ano nuevo”. Insomma, la circostanza che le foto postate tra il 2 e il 3 gennaio siano di quest’anno sembra più che altamente probabile. Pure sul fatto poi che questa Valentina Fico sia proprio quella Valentina Fico, a meno di un poco plausibile riuscitissimo fake, non sembrano esserci dubbi: nel profilo compaiono, oltre ai post di sostegno al presidente del Consiglio, poco determinanti, anche foto di famiglia col premier.

Quando Conte diceva no a “baci, abbracci e tombolate”

E dire che già da inizio novembre Conte aveva iniziato a mettere la mani avanti, spiegando agli italiani che “non immagino feste natalizie con baci e abbracci, cenoni e tombolate”. A quanto pare, invece, l’ex moglie non solo le ha immaginate, ma le ha anche fatte. Resta da vedere ora se quella di forma di “autodenuncia” che sono le pubblicazioni su Facebook varranno come le denunce dei vicini così caldamente sollecitate più volte dal governo. E grazie alle quali sono state scoperte diverse tombolate “clandestine”, con seguito di multe e onori delle cronache per i protagonisti.