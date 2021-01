Un sostenitore di Trump è stato arrestato dopo essere stato fermato armato, appostato davanti a uno degli edifici che ospitano gli uffici dei membri Congresso. Nell’auto di Dennis Westover, 71 anni, la polizia ha trovato una pistola e munizioni con 20 proiettili, una lista con nomi di deputati e senatori, insieme a volantini di “Stop the steal”, il movimento a sostegno delle accuse di frodi elettorali di Donald Trump. Secondo il sito Daily Beast, nel cruscotto della macchina dell’uomo c’era anche un testamento.

“Volevo vedere la barriera che circonda il mio Campidoglio”, ha detto alla polizia, riferendosi alla barriera di sicurezza montata dopo l’assalto del 6 gennaio. Ed ha proclamato il suo impegno per “la giustizia e la verità”, affermando la convinzione che la vittoria elettorale di Joe Biden sia stata frutto di una frode.

Dennis Westover aveva portato con sè il testamento

Dennis Westover, di South Charleston, West Virginia, è finito in manette con diverse accuse. Tra queste, il possesso di munizioni non registrate e il possesso illegale di un’arma da fuoco. Si è dichiarato non colpevole nella Corte Superiore di Washington. Nonostante i pesanti sospetti, il giudice ha ordinato il suo rilascio, non essendoci prove a suo carico. Westover ha detto alla polizia che aveva la pistola per proteggere lui e la sua fidanzata.

L’arresto arriva due settimane dopo che centinaia di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump hanno preso d’assalto il Campidoglio il 6 gennaio, mentre il Congresso stava certificando la vittoria del Collegio elettorale del presidente Joe Biden . Cinque persone sono morte durante l’insurrezione, compresi un agente di polizia del Campidoglio, Brian Sicknick. Un altro agente di polizia del Campidoglio che era presente durante l’attacco – Howard Liebengood – è morto suicida tre giorni dopo. All’inizio di questa settimana, il capo della polizia metropolitana Robert J. Contee III ha detto a un comitato della Camera che anche il funzionario della DC Jeffrey Smith, un veterano di 12 anni che stava lavorando anche il giorno dell’assedio, è morto di recente per suicidio .