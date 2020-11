Vienna, l’attentatore spara su un passante durante la sua fuga (video)

E’ agghiacciante il video in cui il terrorista di Vienna si dà alla fuga e spara con un fucile a un passante che incontra in una strada deserta. Centrato da vari colpi, la vittima si accascia a terra. Il passante non è morto e il terrorista torna indietro per sparare contro la sua vittima alcuni colpi di pistola.

Chiusa l’ambasciata italiana a Vienna

Intanto l’ambasciata italiana a Vienna ha chiuso per motivi di sicurezza e il capo della polizia Franco Gabrielli, nel corso di un’audizione alla Camera, ha detto che “questi fatti ripropongono in maniera assolutamente attuale l’esigenza di un forte coordinamento e di una forte condivisione delle informazioni”.

L’attentatore rilasciato lo scorso dicembre

Si è appreso poi che l’attentatore di Vienna, identificato come Kujtim Fejzulai, di 20 anni, è stato rilasciato in anticipo sulla decorrenza della sua condanna a 22 mesi di carcere lo scorso dicembre grazie a una legge sui detenuti giovani. Era stato condannato per aver cercato di recarsi in Siria a combattere con l’Is nell’aprile del 2019.

Prima dell’attacco, Fejzulai aveva pubblicato su Instagram una foto in cui compariva con le due armi che avrebbe poi usato per sparare sulla folla nel centro di Vienna.