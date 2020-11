Totti positivo al Covid. Contagiata anche Ilary. Per loro valanga di messaggi incoraggianti sui social

Francesco Totti positivo al Covid-19. L’ex attaccante della Roma nei giorni scorsi ha accusato febbre e debolezza, tra i tipici sintomi dell’infezione da coronavirus. Così, ha deciso di andare a fare un tampone di controllo che ha dato esito positivo. Ma le sue condizioni sarebbero già in miglioramento. Non c’è pace per lo storico numero 10 della Roma, che nelle scorse settimane Totti ha perso il papà Enzo, deceduto a 76 anni all’Ospedale Spallanzani, proprio per complicanze dovute al coronavirus.

Totti positivo al Covid con Ilary

Non c’è pace per l’ex numero dieci della Roma che a inizio mese aveva perso suo papà Enzo, 76 anni, morto allo Spallanzani proprio per le conseguenze del contagio da coronavirus. Anche la mamma del calciatore, scrive il sito del Messaggero, è risultata positiva, ma con una forma più lieve del coniuge appena scomparso. Il ricovero del papà in isolamento è stato un duro colpo per Francesco Totti che, nei giorni successivi, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una struggente lettera al padre. Per non parlare poi dei funerali in cui è apparso affranto e desideroso di spegnere i riflettori su di lui in un momento doloroso della sua famiglia.

In isolamento con la moglie nella villa all’Eur

Ora Totti che ha contratto il virus insieme alla moglie, si trovano in regime di isolamento nella loro villa all’Eur in attesa di negativizzarsi il prima possibile. Proprio Ilary nelle sue ultime storie su Instagram si è ripresa con indosso la mascherina. E Nel frattempo, sui loro account social arrivano a profusione messaggi di incoraggiamento per il capitano e sua moglie, con cui fan e tifosi augurano alla coppia una pronta guarigione. Emblematicamente, l’ultima uscita pubblica del calciatore risale a metà ottobre, poco dopo la presentazione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma del film biografico Mi chiamo Francesco Totti”. Una proiezione speciale, quella nella cornice del festival capitolino, a cui Totti non partecipò, preferendo, come riporta sempre il Messaggero, «andare al cinema con alcuni amici storici» qualche giorno dopo.